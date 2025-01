Panorama.it - Non solo ChatGPT, i migliori software di Intelligenza artificiale per gli studenti

Leggi su Panorama.it

Quando si parla dile opinioni tendono ad essere fortemente polarizzate. A coloro che si dichiarano entusiasti per quella che probabilmente può già essere definita “la tecnologia del secolo” si contrappongono le persone che diffidano di uno strumento di cui tutti parlano ma effettivamente pochissimi conoscono il funzionamento. Aggiungiamoci pure i film di Hollywood in cui l’IA gioca la parte di antagonista principale e la polemica è servita.Piaccia o meno l’è qui per restare, ad averlo capito (e iniziato subito ad usarla) ci sono i più giovani, le notizie diche si aiutano nello svolgimento di verifiche ed esami universitari, o addirittura nello scrivere la tesi, utilizzando IA sono ormai diventate pane quotidiano. Il panorama die app che utilizzano l’è in effetti vastissimo.