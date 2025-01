Mistermovie.it - Mister Movie | I Marvel Studios stanno lavorando a una nuova serie su Punisher

Il ritorno di Daredevil: Born Again è uno dei progetti più attesi delCinematic Universe (MCU). Nato come reboot della celebreNetflix, lo show è ora considerato una continuazione della saga dei Defenders, integrando ufficialmente personaggi iconici nell’MCU.Un Cast Stellare per il Ritorno del Diavolo di Hell’s Kitchenclass="wp-block-heading">Charlie Cox riprende il suo ruolo di Matt Murdock, alias Daredevil, il vigilante cieco e avvocato di New York. Al suo fianco, Vincent D’Onofrio torna come Wilson Fisk, meglio conosciuto come Kingpin, e Jon Bernthal rientra nei panni di Frank Castle, alias The.Tra i personaggi già amati dai fan, confermati per il ritorno, troviamo anche Deborah Ann Woll come Karen Page, Elden Henson come Foggy Nelson e Ayelet Zurer come Vanessa Fisk.