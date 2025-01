Milano è giallo su un uomo trovato morto in strada a Cisliano | si indaga per omicidio

Leggi su Dayitalianews.com

Sono in corso le indagini dei carabinieri sulla morte di un 28enne marocchinosul ciglio della.Sono in corso le indagini dei carabinieri sulla morte di un 28enne marocchinoieri sera (4 gennaio) ain provincia di. E’ stato un passante ieri sera ad avvertire il 112 dopo aver visto uninin via Regina Elena, quasi all’incrocio con unaprovinciale. Sul posto sono intervenuti, insieme al 118, i carabinieri di Bareggio e Magenta che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A quanto si apprende – come riporta Adnkronos- gli inquirentino per, dato che, da una prima ispezione del medico legale, è stata rilevata sul cadavere una lesione all’addome inferiore compatibile con un’azione violenta.