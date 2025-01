Golssip.it - Messi, mezzo disastro: non presenzia alla consegna della Medaglia per la Libertà. I motivi

, quello combinato da Lionel. Come riferisce il CorriereSera, infatti, l'otto volte pallone d'oro si è rifiutato direcerimoniaper la, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, che il presidente in carica, Joe Biden, voleva appuntargli personalmente sul petto. Il motivo? 'Semplici' vacanze in Argentina con la famiglia, nascoste dietro la motivazione 'precedenti impegni'. Si legge: "Non è piaciuta agli americani, a giudicare almeno dai commenti sui social, la decisione dell'argentina di nonreper la, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti che il presidente Usa Joe Biden voleva appuntargli personalmente sul petto., 8 volte Pallone d'Oro, ha, secondo quanto dichiarato dCasa Bianca, inviato una lettera in cui affermava di avere «precedenti impegni».