Agi.it - Messi dà buca a Biden: "Grazie per la medaglia ma ho un impegno"

Leggi su Agi.it

AGI - Il vero interrogativo è: cosa avrà avuto di così importante da fare Lionelper darea Joeche voleva appuntargli suo petto laper la Libertà. Altri big del calibro di Bono, dell'ex star del basket Earvin "Magic" Johnson e dell'ex Segretario di Stato Hillary Clinton, hanno partecipato alla cerimonia alla Casa Bianca, maaveva "unassunto in precedenza" e così ha informato la presidenza degli Stati Uniti che ", sarà per un'altra volta". Lapresidenziale della libertà è la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti e l'otto volte Pallone d'oro - che ora gioca negli Stati Uniti per l'Inter Miami nella Major League Soccer - è il primo argentino a riceverla e il primo calciatore maschio (nel 2022la consegno' alla stella del calcio femminile Usa, Megan Rapinoe), ma i suoi rappresentanti hanno fatto sapere che aveva ungià preso.