Laprimapagina.it - Malore al volante a Ceccano: addio a Giacinto Colò, eroe della strada

Tragedia ieri a, in provincia di Frosinone, dove, 69 anni, ha perso la vita a causa di unimprovviso mentre guidava la sua auto, una Fiat Freemont., residente in contrada Celleta, è riuscito a mantenere il controllo del mezzo, evitando un incidente con altre vetture, prima che la macchina sbandasse e terminasse la sua corsa contro il muro dello stadio “Dante Popolla”.Con lui viaggiava la cugina, rimasta illesa grazie alla prontezza di riflessi del conducente. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica, pernon c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Frosinone e la polizia locale diper i rilievi del caso.La tragedia è avvenuta nella zona del ponte che collega via San Francesco a via Martiri delle Foibe.