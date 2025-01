Oasport.it - LIVE Conegliano-Roma 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le ospiti lottano ma si arrendono in 4 set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-MILANO DIDALLE 20.3018.13 Quest’oggiè andata in grande difficoltà al servizio e al muro. Tanti gli errori dai 9 metri, specialmente nel quarto set, per le campionesse del mondo che però hanno trovato 8 ace contro i 2 di.18.11è stata trascinata da Gabriela Orvosova, autrice di 20 punti di cui 1 muro. Giulia Melli ha chiuso la partita mettendo a terra 9 palloni con 1 ace ed 1 muro.18.09 L’MVP di questa partita è Lanier. La giocatrice diha chiuso con 17 punti ed il 48% in attacco. La numero 16 delle pantere ha superato la concorrenza di Chirichella, autrice di 15 punti con 2 muri, gli unici della partita di.18.07esce senza punti dal campo dinonostante una grandissima prestazione.