Lanazione.it - La tradizione del “tuffo” dell’Epifania a Pisa. Attesi oltre 300 bagnanti

, 5 gennaio 2025 – Conto alla rovescia per il tradizionale “di Befana“ a Marina di. Il ritrovo per tutti i partecipanti è previsto in piazza Sardegna alle 11 per le iscrizioni cui seguirà, alle 11.45, l’arrivo della Befana Avis con i dolci per i bambini e alle 12 il primo bagno dell’anno. Questa iconica iniziativa è giunta alla sua 17esima edizione, consolidando unache vuole essere un richiamo all’unità, alla condivisione e all’universalità del dono, è organizzato da Avis comunale diin collaborazione con Amici del mare di Livorno, Croce Rossa italiana, Pubblica Assistenza e Croce Azzurra del Litorale con la collaborazione del Comune di. I partecipanti sono cresciuti negli anni: sono passati dalle poche decine di amici livornesi eni del 2009 agli300 del 2023 e arrivano da diverse zone della Toscana.