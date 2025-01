Metropolitanmagazine.it - Jane’s Addiction, arriva nuova musica per la band senza Perry Farrell

: sembra che Dave Navarro, il bassista Eric Avery ed il batterista Stephen Parkins si siano riuniti in studio al lavoro su. Per lail 2024 è stato un anno movimentato, segnato dalla lite sul palco di Boston lo scorso settembre, avvenuta tra il frontmaned il chitarrista Dave Navarro. Durante l’esecuzione di Mountain Song, il cantante ha iniziato a urlare contro Navarro. La tensione sul palco sarebbe peggiorata durante Three Days e mentre stavano suonando Ocean Size, il frontman si è avvicinato a Navarro e lo ha spinto prima di tentare di tirargli un pugno. La rissa è stata rapidamente interrotta e le luci si sono abbassate mentre un gruppo di membri della troupe e Avery cercavano di tratteneree portarlo fuori dal palco. Lo spettacolo è terminato in anticipo.