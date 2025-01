Calciomercato.it - Inter-Milan, Inzaghi non molla Thuram ma avverte: “Niente rischi”. Lautaro: “La mia crisi peggiore”

Il tecnico nerazzurro accanto al capitano ha presentato il derby di domani che assegnerà la Supercoppa: le condizioni dell’attaccante francese e il momento dell’argentinoDomani alle ore 20 si alzerà il sipario sull’ennesimo capitolo del derby tra, ma stavolta metterà in palio anche la Supercoppa Italiana dopo la rocambolesca vittoria rossonera con la Juve. Un 6 gennaio che a una delle due porterà un bel carico di carbone, visto che chi perde fallisce una stracittadina sempre sentitissima ma anche un trofeo.Simone(LaPresse) – calciomercato.itPer Conceicao sarà solo la seconda partita da allenatoreista, per Simoneci saranno tutte le pressioni del caso potendo anche diventare l’allenatore più vincente nella storia nerazzurra per quantità di trofei, agganciando Mancini e Herrera a quota 7 coppe.