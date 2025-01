Thesocialpost.it - Incidente mortale a Catania: perde la vita un motociclista di 48 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un gravestradale al viale Mario Rapisardi, nei pressi del civico 32, a. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, causando la morte di undi 48.L’intervento dei soccorritoriLa chiamata d’emergenza ha segnalato la presenza di una persona incastrata a causa dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, con massaggi cardiaci praticati immediatamente, ilnon è sopravvissuto alle ferite riportate.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, monitorando eventuali fuoriuscite di carburante dai veicoli coinvolti e collaborando con i medici nelle operazioni di soccorso. Parallelamente, gli agenti della polizia locale hanno avviato i rilievi per stabilire la dinamica esatta dell’