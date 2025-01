Il Chelsea non vince in quattro partite mentre il City ottiene vittorie consecutive

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-04 19:30:00 Breaking news:La forma balbettante di fine anno delè continuata nel 2025, quando è stato costretto a pareggiare 1-1 contro il Crystal Palace in uno dei cinque calci d’inizio della Premier League alle 15:00 sabato pomeriggio.Cole Palmer ha portato la squadra di Enzo Maresca in vantaggio nel primo tempo, grazie ad un assist di Jadon Sancho, ma un pareggio all’82’ di Jean-Philippe Mateta ha assicurato ai Blues di essere senzadadi campionato.Il punto potrebbe rivelarsi fondamentale per la squadra di Oliver Glasner, che si porta a sei lunghezze dalla zona retrocessione.Ma se ilspera di lasciarsi saldamente alle spalle la fine del 2024, il Manchestercercherà di continuare così il più a lungo possibile.La squadra di Pep Guardiola ha ottenutoin campionato per la prima volta da ottobre,ndo per 4-1 contro il West Ham all’Etihad.