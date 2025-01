Lanazione.it - Dragons, c’è la finale. Ok in Coppa toscana

Leggi su Lanazione.it

AGLIANA 68 PRATO72 AGLIANA 2000: Giannini, Mucci, Zita, Rossi, Andrei, Manetti, Landi, Bonistalli, Innocenti, Nesi. Bacci, Nieri. All. Gambassi. PRATO: Manfredini, Marini, Iardella, Banchelli, Magni, Berni, Smecca, Salvadori, Torrini, Pacini, Settesoldi, Bruni. All. Pinelli. Arbitri: Giachi–Profeti Parziali: 14-20, 34-39, 54-53, 68-72 Nella prima semidella final four dellain corso di svolgimento al PalaCoverciano di Firenze la Pallacanestro Pratoha battuto Agliana qualificandosi così per ladi oggi (ore 18) contro la vincente dell’altra semifra PinoFirenze e Basket San Vincenzo che si è giocata ieri sera. È stata una bella partita, con Prato che nei primi due parziali ha brillato in palleggio e in difesa rendendosi incisivo a canestro, anche dalla distanza, e Agliana che ha reagito negli altri rendendo il confronto più equilibrato e avvincente.