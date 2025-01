Lanazione.it - “Ditte informate dei controlli”. Aziende in crisi e lavoratori sfruttati, il lato oscuro del distretto moda

Prato, 5 gennaio 2025 –, ispezioni ’farsa’, standard ambientali e di sicurezza fissati ma non rispettati. E’ quanto emerge dall’inchiesta condotta dall’agenzia di stampa britannica Reuters (e anticipata dal Corriere Fiorentino) sulla catena dinel settore delladi lusso. Inchiesta che coinvolge anche il comparto delleconfezioniste cinesi di Prato che lavorano, in subappalto, per i grandi marchi internazionali. Neldove un’azienda su tre è straniera e dove sulle 4252di confezione quelle cinesi sono il 78%, isono spesso costretti a turni pesantissimi. Turni illegali che non risulterebbero durante idel cosiddetto “audit system”. I giornalisti investigativi di Reuters hanno scoperto, analizzando i documenti e parlando con gli addetti delleterziste che lavorano nella filiera dell’alta, che ieffettuati in modo periodico sono in realtà parziali e sempre annunciati.