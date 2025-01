Panorama.it - Chef di montagna: alta cucina, in alta quota

Il commendevole uomo delle nevi si chiama Norbert Niederkofler, altoatesino come Reinhold Messner. I suoi strumenti non sono piccozze e ramponi, bensì coltelli, pentole, griglie, taglieri: le armi del cuoco, quale in effetti Niederkofler è, fino ad aver raggiunto le vette delle tre stelle Michelin. È a lui che si pensa ogni volta che ci sediamo in un ristorante dicon focus le specialità di. Non importa che tutti siano allineati con la filosofia del guru altoatesino, evocarne la lezione viene spontaneo. È da un locale di Livigno (Sondrio) che inizia la nostra arrampicata tra i ristoranti di, stellati o meritevoli per laraffinata. Il Téa del Kosmo (apre il 28 ottobre), primo fine dining di Livigno, guidato da Siria Fedrigucci con loMichele Talarico, è la quintessenza dell’etica gastronomica diffusa da Niederkofler.