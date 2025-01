Donnaup.it - Calendari dell’avvento di cioccolato 2022: Ecco i migliori e quali comprare in sicurezza!

, ricco di cioccolatini golosi, è una delle gioie del Natale, soprattutto per i più piccoli. Ma sappiamo cosa compriamo?Ci facciamo convincere spesso dalla marca, dalla confezione, dalla forma. Scegliamo d’istinto in base all’apparenza, senza considerare che ciò che fa la differenza è la sostanza: peso,tà e prezzo, sono questi i 3 principi che dovremmo considerare in fase d’acquisto.60 Millions de Consommateurs, la rivista francese dalla parte dei consumatori, ha voluto vederci chiaro e ha analizzato 7 referenze per valutarle sotto al profilo della convenienza, del costo e del raffinatezza del.Questi i marchi:SmartiesKinderMilkaTobleroneM&M’sIkeaCelebrationsUno non vale l’altro, e dal report stilato, tutti mostrano alcune criticità.