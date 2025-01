Oasport.it - Basket femminile: Polkowice si ritira dall’Eurolega. Cosa cambia per la Reyer Venezia

Nel pomeriggio di ieri è arrivata conferma della rinuncia della squadra polacca del KGHM BCa disputare le rimanenti quattro partite di secondo girone di Eurolega. Come vedremo, la questione ha effetto sugli esiti del Gruppo B della massima competizione europea.Le ragioni addotte sono economiche, e in un certo senso che ci fossero delle difficoltà era già abbastanza evidente. Le migliori giocatrici del club, da Emma Cannon ad Alexis Peterson, avevano lasciato il team nelle scorse settimane. E sulla competitività questo si era visto, con l’1-7 complessivo tra prima e seconda fase.La FIBA ha deciso di annullare tutti i risultati conseguiti dal club, tanto nel primo quanto nel secondo girone. Per conseguenza,totalmente la classifica della seconda fase nel girone B con quelle che, di fatto, sono due partite in meno per le componenti.