UFFICIALE Thuram è elongazione | i tempi di recupero

di. Buone notizie per Marcuse l’Inter. L’attaccante francese, costretto a lasciare il campo all’intervallo nella semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta, si è sottoposto oggi ad accertamenti strumentali a Riad, che hanno escluso lesioni.In una nota, l’Inter ha comunicato: “Gli esami hanno evidenziato una lieveagli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani”.IdiLa presenza diper la finale di lunedì sera contro il Milan rimane incerta, ma l’esito degli esami lascia spazio a un cauto ottimismo. Quasi certamente escluso un suo impiego dal primo minuto con Taremi in vantaggio per sostituirlo. A gara in corso, in caso di necessità, potrebbe essere impiegato ma si preferirebbe non rischiare.