Tragico incidente a Fondi ciclista investito da un’auto | è caccia al pirata

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 gennaio 2025 – “Un inizio dell’anno drammatico sulle strade della provincia di Latina. Un violentosi è verificato sulla strada provinciale che collegaa Sperlonga, tristemente nota per il suo elevato tasso di sinistri mortali. Un uomo di nazionalità indiana centrato dain bicicletta. L’automobilista non si ferma. Ancora sangue sulle strade pontine”. A darne notizia è Giovanni Delle Cave, dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS.“L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Aps sede di Latina e Frosinone si appella ad eventuali testimoni – prosegue Delle Cave – a fornire informazioni utili che possano aiutare a rintracciare l’automobilista in fuga. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per assicurare giustizia alla vittima e aiutare la famiglia”.