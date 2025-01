Sport.quotidiano.net - Ternana, l’abbraccio del Liberati. Col Pontedera per proseguire il sogno

di Augusto AusteriTERNIIn casa rossoverde i riflettori sono tutti puntati sulla ripresa del campionato e dunque sulla sfida con il(lunedì ore 17.30 al ""). La società chiama a raccolta i tifosi, anche con i mini-abbonamenti validi per il girone di ritorno. Dal punto di vista tattico (la grande duttilità è stata finora uno dei punti di forza) c’è curiosità per il modulo che sarà adottato da Ignazio Abate, soprattutto per il reparto difensivo considerando il recupero di Capuano e Tito. Il mercato, peraltro agli albori, al di là dell’inevitabile serie di nomi e voci, sembra per ora essere in secondo piano, ferma restando la primaria necessità di rimpiazzare i lungodegenti Damiani e Krastev (rientrerà quasi certamente alla Fiorentina) e quella di acquisire un duttile esterno con caratteristiche offensive.