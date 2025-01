Lapresse.it - Supercoppa italiana, Sozza dirige la finale Inter-Milan. Thuram verso il forfait

Sarà Simoneil direttore di gara didellain programma lunedì 6 gennaio, alle 20, a Riad, in Arabia Saudita. Gli assistenti sono Ciro Carbone e Alberto Tegoni, il quarto ufficiale di gara Michael Fabbri e gli arbitri Var Valerio Marini e Daniele Doveri., la situazione in casaI campioni d’Italia molto probabilmente arriveranno al grande appuntamento senza Marcus. L’attaccante francese si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti strumentali e gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani. Al suo posto, al fianco di Lautaro Martinez, potrebbe esserci Taremi, sceso in campo otto volte da titolare e fin qui autore di una sola rete, in Champions League.