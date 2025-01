Lanazione.it - Servizi sociali, Bolano in allarme: "La tenuta finanziaria è a rischio"

La rivoluzione deipreoccupa i Comuni. Entro marzo le amministrazioni spezzine dovranno obbligatoriamente scegliere la forma giuridica attraverso la quale continuare a erogare iterritoriali: un’imposizione conseguente alla Legge regionale di riforma deiapprovata nell’autunno dello scorso anno. La scelta non sarà affatto indolore in nessuno dei tre Ambiti Territorialidella provincia della Spezia, ma appare drammatica nell’Ambito 17 che comprende 19 comuni di tutta la Val di Vara e la riviera spezzina, assolutamente disomogenei e oggi preoccupati per le conseguenze che l’attuazione della Legge Regionale potrebbe determinare sulla qualità delo e sullaed organizzativa. Tra i primi ad affrontare di petto la questione è il Comune di; nei giorni scorsi, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una delibera con la quale si individua la costituzione di un consorzio come soluzione di governance più idonea alla attuazione del Piano sociale integrato regionale, formula rimaggiormente adatta per lo svolgimento organico di funzioni e di programmazione, organizzazione dei, gestione delle risorse finanziarie, e di coordinamento dell’integrazione socio sanitaria.