Sanremo 2025 uno dei Big in gara al prossimo Festival si scaglia contro Tony Effe | Parla delle donne come se fossero cacche di cane sul marciapiede!

Uno dei big partecipanti aldiha lanciato una critica alla partecipazione dialla kermesse musicale.Si tratta di Kekko Silvestre, frontman della celebre band italiana Modà sarà tra i protagonisti della 75ª edizione deldi, in programma a Febbraio, dopo il ritiro temporaneo dalle scene di qualche tempo fa.Con il brano “Non ti dimentico”, Kekko Silvestre ed il suo gruppo celebrano l’amore in tutte le sue forme, portando sul palco un messaggio di rispetto e autenticità, in netta contrapposizione alla deriva di linguaggio volgare che spesso caratterizza la musica odierna.Il legame tra i Modà eè consolidato: nel 2011, la band si classificò al secondo posto con “Arriverà” in duetto con Emma Marrone, mentre nel 2013 conquistò il terzo posto con “Se si potesse non morire”.