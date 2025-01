Roma ladro nascosto nel ripostiglio di casa con un secchio in testa arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Indossava undi plastica ine si eranel: così è stato scoperto un uomo di 50 anni, cittadino romeno residente a Tivoli, mentre cercava di compiere un furto in un villino ad Acilia, una frazione di. A fermarlo in flagrante sono stati gli agenti della polizia di Stato. L’allarme è stato dato intorno alle 21 di giovedì 2 gennaio, quando un vicino diha notato strani rumori provenienti dall’appartamento accanto, il cui proprietario era assente per le vacanze natalizie.si nasconde nelcon uninArrivati sul posto, i poliziotti hanno incontrato il padre del proprietario della. L’uomo ha spiegato di aver già controllato l’abitazione, notando soltanto una finestra della camera con i vetri rotti, ma senza rilevare la presenza di intrusi.