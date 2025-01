Lanazione.it - Riparte il campionato dopo la sosta, domenica la BC Servizi Arezzo ospita Firenze

, 4 gennaio 2025 –5 Gennaio prima uscita del 2025 per la BCScuola Basketche alle ore 18 ospiterà al Palasport Estra la Cantini Lorano, arbitri dell’incontro saranno i Sigg.Zanzarella di Rapolano Terme (SI) e Baldini di Castelfiorentino (FI). La partita contro la Cantini Lorano Legnaiaè diventato un appuntamento fisso delle ultime stagioni, amaranto e gialloblù si sono infatti sfidati più volte, i fiorentini arrivano al Palasport Estra con un allenatore nuovo ed una rosa diversa rispetto a quanto visto nella sfida dell’andata quando la BCespugnò il PalaFilarete per 66 a 56. La Legnaia è guidata in panchina dall’esperto coach Russo che si affida sempre agli esperti Nepi e Scali come migliori realizzatori, tanto che viaggiano rispettivamente a 16,3 e 13,4 punti a partita, da tenere d’occhio gli ultimi arrivati Sulina e Tonello che avranno avuto modo durante il periodo di stop deldi entrare nei meccanismi di gioco della squadrail loro esordio nella parte finale del 2024.