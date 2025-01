Laspunta.it - Poste Italiane ammette ritardi di consegna ai Castelli: “Situazione in via di risoluzione”

Leggi su Laspunta.it

“Nello scusarsi per i temporanei disagi,precisa di avere comunque già intrapreso le necessarie azioni gestionali straordinarie mirate per riportare il servizio alla normalità e, secondo gli ultimi aggiornamenti, laè da considerarsi sostanzialmente in via di”.Cosìrisponde a chi chiedeva chiarimenti a seguito della segnalazione dei disservizi nelladella corrispondenza in diverse zone deiRomani.Le segnalazioni e i disagiLa risposta dell’azienda arriva dopo diverse segnalazioni pervenute in merito allain ritardo (o alla mancata) della corrispondenza nel periodo delle festività in molti comuni deiRomani. Come avevamo scritto ieri, si è trattato di un disservizio che ha colpito ancor di più gli abitanti della zona di via Silvestri, via Emilia Romagna e via Montegiove Nuovo a Genzano, dove sono state recapitate anche delle bollette già scadute.