Palazzina popolare di via Mameli ora mancano i fondi

Il percorso per realizzare ladi viasi prospetta più accidentato del previsto: come è emerso in una recente commissione consiliare, i 300mila euro derivanti dal Piano di riqualificazione urbana (Pruacs) non sarebbero disponibili, per cui gli uffici valuteranno di attivare le procedure per un eventuale rifinanziamento dell’opera. La questione era riemersa in consiglio per iniziativa di Giorgio De Vecchis, che appunto aveva domandato all’amministrazione se idel vecchio Pruacs fossero presenti in bilancio. Ora quindi si dovrà fare un passaggio in regione per capire se tali risorse possano essere riassegnate a San Benedetto. Se il comune dovesse incamerare questi 300mila euro, l’amministrazione avrebbe maggiori possibilità di rifare ex novo lain zona Paese Alto, che dovrebbe ospitare 18 alloggi.