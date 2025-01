Ilrestodelcarlino.it - Note, libri e foto alla Fabbrica delle Candele

La programmazione invernale della(viale Salinatore 30, Forlì), comincia oggi alle 15 con una masterclass di Emiliano Vernizzi, dal titolo ’Sax solo e solo sax’ (accesso gratuito; evento aperto al pubblico come uditore). Alle 21.15 Vernizzi (ovviamente al sax) sarà protagonista con i Periscopes+1 (con lui Claudio Vignali al piano e Ruben Bellaviabatteria) di un concerto in sala teatro. Intero 15 euro, ridotto 13, gratis under 30. La programmazione dellaè stata presentata dal suo coordinatore artistico, Marco Viroli, e dall’assessore alle politiche giovanili Paola Casara. Tra i nomi spicca quello della cantanta Alice, che l’8 febbraio alle 17.30 presenterà il libro (scritto con Francesco Messina) ’L’unica via d’uscita è dentro’. Sempre alle 17.