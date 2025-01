Ilrestodelcarlino.it - Mostra fotografica e concerto con Roberto Gatto ‘Perfect Trio’

L’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro ospita il quinto appuntamento del festival ‘Artusijazz Inverno 2025’. Alle 12,30 di domenica verrà inaugurata la‘Jazz Waves: Immersed In Sound And Color’ diCifarelli con Massimo Chioccia e Olga Tsarkova. A seguire pranzo con le tradizionali tagliatelle ‘dla Benilde’. Per arricchire la giornata artistico gastronomica alle 15 il ‘sapore del jazz’ verrà proposto dalPerfect Trio, ovveroalla batteria, Alfonso Santimone al piano Fender Rhodes e Pierpaolo Ranieri al basso.è batterista e compositore, con la sua impeccabile tecnica esecutiva, col suo grande calore mediterraneo e con la sua personalità ha tracciato la storia del jazz italiano, e non solo, dal Trio di Roma con Danilo Rea ed Enzo Pietropaoli, ai Lingomania con Maurizio Giammarco e Flavio Boltro, alle collaborazioni con i più grandi del jazz mondiale.