McTominay domina mentre Douglas Luiz e Koopmeiners sono sorprese dei mottini. Simme Lazzari Felici!

dei!A Firenze il Napoli di Conte omaggia il pallone e ne dona tre ai viola. Non c’è partita né discussione.Pronti via e Palladino in perfetto abito da matrimonio cambia moduli e uomini. Noi ringraziamo, Neres stropiccia Parisi e quasi manda in porta Spinazzola in versione ala pura. Saglie Saglie e impegna De Gea.Loro ci provano ma rimbalzano a turno su Amiiiir il mago di Porta Nolana e Juan Jesus tornato bambino. Non c’è traccia di pericolo.Kean è a Testa in giùLukakuuu da pivottone puro scambia con David, ‘o Diavolo ‘e Mergellina che offre casatielli a diversi difensori viola e la infila sotto la traversa. Non è un gol, è una sedia agli Uffizi. AlleriaZero ad uno.Reazione viola. Kean segna stoppando di mano.