Kekko dei Modà contro Tony Effe | All’amica di mia figlia chiedevo ma ti piace? Parla delle donne come cacche di cane sul marciapiede

«Cantare il rapporto tra due persone etero o omosessuali è necessario. Oggi nelle canzoni sento volgarità, cattiveria, la donna è trattataun oggetto. Devi farla sentire importante, perché lo è. Viene miaGioia, 13 anni, e midi robe strane: papà cosa significa ‘Se mi guardo allo specchio mi viene duro/ Lei ti salta sul cazzoun canguro?’ (“Bla” di Niky Savage, ndr). Non si tratta di essere puritani ma rispettosi». Queste le parole diSilvestre, dei, intervistato oggi su Repubblica. «Non avrei invitato chiunquein modo sconsiderato. Ero in macchina con Gioia e un’amichetta, fan di: cosa tise fosserodisul, vorresti essere considerata così? Non si tratta di colpevolizzare, ma della responsabilità di essere cantautore.