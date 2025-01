Calciomercato.it - Juventus, Giuntoli e Motta sono nei guai: “Costati 152 milioni, non ha senso”

La Juve fallisce il primo obiettivo stagionale: bianconeri fuori dalla Supercoppa, il tecnico e il capo dell’area tecnica finiscono sotto accusaFlopin Supercoppa e primo obiettivo stagionale fallito in panchina per Thiago. La ‘Vecchia Signora’ non riesce e decollare e il tecnico ex Bologna fatica a dare la sua impronta alla squadra.e Thiago(Ansa) – Calciomercato.itMancano i risultati, specialmente in campionato, con la Juve che si butta via nell’ultimo segmento di partita dopo un’ora abbondante in controllo e dove aveva sfiorato il raddoppio con Vlahovic. Poi gli errori di Locatelli e Di Gregorio, che la formazione bianconera ha pagato a carissimo prezzo consegnando vittoria e finale al Milan. Ladelude ancora e fatica a svoltare, consul banco degli imputato nei day after di Riad.