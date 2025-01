Rompipallone.it - Infortunio Napoli, l’annuncio sulle condizioni del pupillo di Conte

Arrivadeldi Antoniodopo l’nella gara odierna contro la Fiorentina.Ilvince e convince anche a Firenze e chiude il girone d’andata, in attesa delle gare che dovranno recuperare Inter e Atalanta, al primo posto in classifica.I partenopei, dopo un inizio da horror contro il Verona, hanno rialzato la china grazie al lavoro del loro condottiero in panchina Antonioe l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza sul finale della sessione estiva di calciomercato.Fiorentina-, gran successo dei partenopei: grana nel fine partitaLa vittoria di oggi per 3-0 contro la Fiorentina, nonostante le varie assenze con cui ha dovuto fare i conti il tecnico pugliese, suggella quanto fatto di buono dagli azzurri nella prima parte di stagione.