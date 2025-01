Bergamonews.it - Il lavoro al Carrefour, la palestra, le scuole serali: “Il nostro Mamadi, un ragazzo buono”

Bergamo. Caricava la bici sul treno a Verdello, 15-20 minuti di tragitto e arrivava in stazione a Bergamo. Poi, da piazzale Marconi, pedalava fino alin via Tiraboschi, dove per conto di un’agenzia (Top Secret, è il nome) lavorava come portinaio e addetto alla sicurezza. Si chiamavaTunkara, aveva 36 anni ed era originario del Gambia. Lo chiamavano ‘Lookman’, per via dell’acconciatura. Per via di quelle treccine che tanto ricordano il formidabile attaccante dell’Atalanta. A Bergamo, però,non ha trovato altrettanta fortuna. È stato ucciso venerdì pomeriggio a coltellate (almeno quattro, secondo un testimone) da un uomo che sarebbe tuttora ricercato dalle forze dell’ordine. Usiamo il condizionale, visto che le indagini sono andate avanti tutta la notte.Tunkara, in una foto tratta dal suo profilo Facebook L’orrore si è consumato alle 15,20 in via Tiraboschi, una delle vie più frequentate del centro città.