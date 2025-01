Ilfoglio.it - Forse rimpiangerò questi giorni, ma non l’albero di Natale

So chedi finta vacanza (non corrisponde alla mia idea di vacanza caricare e scaricare cinque lavastoviglie al giorno, ma non intendo certo lamentarmene: voglio però che nessuno stia in piedi di fianco a me a dirmi quanto e come devo pre lavare i piatti e le padelle che sto per mettere in lavastoviglie – fallo tu, se sei il grande esperto del benessere della lavastoviglie). Liperché sono convinta del grande valore dipranzi, cene e pomeriggi e sere tutti insieme e di questannata condivisione di tutti gli spazi, e perfino dell’impossibilità di fare pensieri più complessi di che cosa mangiamo stasera e chi porta giù la spazzatura. So che mi renderò conto, a un certo punto,fra sette mesi, che è stato perfino riposante. Però adesso ho uno strisciante, crescente, violento odio perdi Natale: vorrei abbatterlo.