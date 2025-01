Gamerbrain.net - Elden Ring avrà il selettore della difficoltà in Nightreign?

Durante i TGA 2024, From Software ha annunciatoNightrein, titolo che espande il celebre RPG Soulslike, tuttavia si presenta come un gioco standalone incentrato sul multiplayer. La domanda sorge spontanea,unper la? A seguire la risposta di From Software.– Gamerbrain.netsarà punitivo come il gioco baseCome da tradizione, From Software ha deciso di continuare a puntare su un gioco punitivo e impegnativo, ma che sia in grado di dare grandi soddisfazioni a chi riesce a superare le sfide, pur essendo il primo titolo multiplayer ambientato nell’universo di.“Non ci sarà alcuna impostazione per ridurre il livello di. FromSoftware crede nei propri giocatori, e il team ha bilanciato il gioco per fare in modo che chiunque possa trionfare, a patto di non arrendersi.