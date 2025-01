Nerdpool.it - Doctor Who – Lo spinoff riceve un aggiornamento deludente

I Whovians che non vedono l’ora di vedere il ritorno dei Sea Devils dovranno avere una pazienza degna del Signore del Tempo. Mentre le riprese di The War Between the Land and the Sea sono terminate dopo 80 giorni di produzione, lo showrunner Russell T. Davies ha avvertito i fan che l’attesissimodiWho è “ancora molto, molto lontano” dalla trasmissione. Tuttavia, ha fatto affermazioni audaci sulla sua qualità, definendolo “uno dei più grandi show di tutta la mia carriera”.“È il mio lavoro a fare clamore, ma il clamore per quello show è ancora molto, molto lontano – è lontano dalla trasmissione”, ha detto Davies aWho Magazine per RadioTimes. “Qui, in questo momento, nel fresco e asciutto download di uno sguardo lontano, posso dirvi che. è una delle più grandi riprese della mia vita e uno dei più grandi show della mia intera carriera.