Oasport.it - Daniel Sanders concede il bis e fa sua la prima tappa dopo il prologo nella Dakar tra le moto

La parola d’ordine dellanumero uno dellada/a Bisha è stata adattabilità. Serviva in quantità industriale per disimpegnarsi nell’autentico mosaico di superfici che i concorrenti hanno dovuto affrontarevera frazione della Maratona del deserto. Messo in archivio il, oggi si è fatto sul serio: 413 km di speciale e, oltre alla sabbia (abituale compagna di viaggio), i riders hanno dovuto fare i conti con un mix di condizioni, dovendo prestare attenzione anche al terreno roccioso. Fondamentale la navigazione.Ebbene, il migliore è stato ancora una volta l’australiano“Chucky”. Il pilota della terra dei canguri, su KTM è stato il migliore nell’interpretare le varie asperità lungo il percorso, facendo una grande differenza specialmente negli ultimi 100 km, che gli hanno assicurato la vittoria di questae la vetta della graduatoria.