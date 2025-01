Lanazione.it - Cosimo I, ultimi giorni per visitare la mostra

Il mese di gennaio, dopo l’Epifania, al museo archeologico "Nicosia" di Artimino, prosegue con gli appuntamenti organizzati eventi in occasione dellaI Magnus dux Etruriae". Il museo, infatti, chiude ladedicata aI de’ Medici, inaugurata lo scorso novembre per celebrare il 450° anniversario della sua morte. L’esposizione ha svelato un aspetto meno conosciuto della dinastia medicea: la profonda passione per l’antichità etrusca, condivisa daI e dai suoi discendentiII eIII. Domenica 12 gennaio, il pubblico avrà l’ultima occasione perlacon una guida esperta. Alle 16, avrà luogo una visita guidata speciale, durante la quale si potrà scoprire la figura diI. Il costo è di 3 euro a partecipante, più 2 euro d’ingresso al museo.