Conte in silenzio dopo Fiorentina-Napoli: un lutto scuote gli azzurri

Una vittoria nel segno del doloreLa netta vittoria per 3-0 delcontro la, che avrebbe potuto essere celebrata come una serata trionfale per gli, è stata oscurata da una notizia tragica. Antonio, tecnico della squadra partenopea, ha scelto di non presentarsi ai microfoni nel post-partita, colpito da unche ha scosso profondamente l’intero ambiente napoletano: la scomparsa del piccolo Daniele, un bambino che negli ultimi mesi era diventato una vera e propria mascotte della squadra.La squadra disi unisce alla forza del piccolo Daniele, simbolo di coraggioDaniele era un giovanissimo tifoso azzurro che aveva combattuto con straordinaria forza contro una malattia terribile. La squadra, guidata da, si era stretta intorno a lui, regalandogli momenti di gioia e condividendo la sua battaglia.