Calciomercato Roma Zalewski può partire | nessun accordo sul rinnovo

Era nell’aria e adesso la questione sembra farsi sempre più reale: Nicolapotrebbe lasciare lagià nel corso della sessione diinvernale. Il giocatore ha passato un inizio stagione parecchio complicato, a causa del mancato trasferimento al Galatasaray nel corso dell’estate. Il trasferimento mancato in quel momento portò infatti Daniele De Rossi, allora tecnico dei giallorossi, ed i Friedkin a mettere il ragazzo fuori rosa ed integrato poi solo in un secondo momento. I preludi della stagione di, dunque, non erano per nulla positivi e durante questa prima parte di campionato, il calciatore in scadenza a giugno 2025, non è riuscito a regalare garanzie di alcun tipo da poter portare la dirigenza e Ghisolfi a trattare per un suo eventualedi contratto.