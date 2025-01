Ilgiorno.it - Botti di Capodanno, dimesso il giovane ferito

Migliorano le condizioni del quattordicenne mortarese che, nella notte di San Silvestro, è stato accidentalmente colpito ad un occhio da una scheggia di un petardo esploso a diversi metri di distanza da dove si trovava. Trasportato al Pronto soccorso del policlinico di Pavia è stato, ma deve seguire un programma di medicazioni quotidiana. Solo in un secondo momento i medici che lo hanno in cura potranno formulare una prognosi esatta nei suoi confronti e soprattutto stabilire che l’incidente non abbia compromesso, anche parzialmente, l’efficienza dell’occhio. L’episodio è avvenuto nella centralissima piazza Silvabella dove un gruppo di persone ha utilizzato materiale pirotecnico allo scoccare dalla mezzanotte e poi per venti minuti. Sembra che, per evitare che i passanti potessero correre rischi, prima di dare il via aiabbiamo sbarrato l’accesso alla piazza dai due versanti.