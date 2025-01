Ilgiorno.it - Bottega delle donne a rischio: “Il nostro Giambellino a colori ha bisogno delle istituzioni”

Milano – Rischia di naufragare il progetto delladel, dopo due anni di proposte, di prove e di esperimenti nel quartiere. Un progetto sociale di “ricucitura“ che aveva coinvolto anchestraniere, favorendo un percorso di inserimento sociale. Nato subito dopo il Covid come gruppo informale dilegate al quartieredalla vita e dal lavoro e legate tra loro dalla passione per la creatività manuale, promosso dal progetto di quartiere QUBI’, ha portato “a riconoscerci in un’idea di produzione di oggetti, prevalentemente in stoffa, interamente realizzati a mano”, spiega Nicoletta Ronchi, portavoce del gruppo, affiancata da Maria e Vicktoria. “Laè soprattutto un progetto dal valore sociale, non è un’attività imprenditoriale nel senso comune del termine”.