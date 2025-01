Lanazione.it - Apre Billis Drive ad Arezzo: il primo Fast Quality Food d’Italia, con corsia drive

Leggi su Lanazione.it

, 4 gennaio 2025 – Ad, lunedì 6 gennaio alle 18, inaugura il, un nuovo concept diche combina tradizione italiana e innovazione. Il locale, situato in via Fiorentina e frutto della collaborazione con Q8, promette di distinguersi grazie alla qualità dei suoi prodotti, realizzati interamente con materie prime di produzione propria. "Unici nella produzione del nostro pane e degli hamburger", spiega Salvatore Billi, titolare del marchio, "produciamo il nostro pane artigianalmente e la carne proviene dai nostri allevamenti in Maremma." Questa attenzione ai dettagli e alla filiera corta è ciò che rendeun punto di riferimento per chi cerca cibo veloce ma di alta qualità.è un marchio nato nel 2017 grazie alla passione e alla visione di quattro fratelli di cognome Billi, con l'obiettivo di portare un prodotto unico in giro per l'Italia.