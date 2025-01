Sport.quotidiano.net - Alpinismo: Luciano, 70 anni, maestro di sci nordico dell’Acquadela, ha affrontato la scalata insieme con la figlia Shasa. Dalla pista del Lucchini al Kilimangiaro. Benati si regala un’emozione indescrivibile

E’ uno dei migliori maestri di scie, con tanti soci del sodalizio, come Massimo Martelli, ha preso parte a manifestazioni internazionali del circuito Worldloppet,Marcialonga nella Valle di Fiemme e di Fassa, alla Vasaloppet di Svezia per passare poi alla Birkebeiner Rennet (Norvegia), Finlandia Hiito e Vaskolihiito (Finlandia) e Dolomitenlauf (Austria). Un pioniere che ha insegnato a tanti giovani e adulti questa disciplina attraverso la teoria e la pratica sulladel ‘’. Questa volta,, 70, vigile del fuoco in pensione l’ha combinata davvero grossa perché, con la, 35, ha scalato il. "Un giorno a Moshi – racconta– per organizzarsi e briefing con le guide. Da lì all’ingresso del parco Marangu Gate.