Addio capelli piatti | è tornata di moda la cotonatura

Negli anni Cinquanta e Sessanta Elizabeth Taylor era solita indossare cotonature che accentuavano i suoi tratti regali. Allo stesso modo Cher, regina degli eccessi, all’inizio della sua carriera ha sfoggiato cotonature XXL. Ma pensiamo anche a Brigitte Bardot. La diva francese è una delle icone più celebri dello stile. I suoivoluminosi, morbidi e leggermente spettinati, spesso combinati con una frangia a tendina, sono diventati un simbolo degli anni Sessanta. Per chi invece ha meno memoria storica, in tempi più recenti è stata Amy Winehouse che ha fatto della(o acconciatura ad alveare) il suo signature hairstyle. La scomparsa cantante britannica l’ha infatti riportata in auge con il suo iconico beehive, un look super voluminoso e retrò che, insieme al winged eyeliner, è diventato parte integrante della sua immagine.