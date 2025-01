Ilfattoquotidiano.it - Volano stracci a Masterchef, tutti contro la concorrente Alessia. E lei reagisce: “Ma vaff*****o”

Si sono conosciuti, si sono studiati, ora iniziano a fronteggiarsi in maniera diretta: i cuochi amatoriali in gara aItalia entrano ufficialmente sul ring, e sono più determinati che mai ad andare avanti, senza temere di rendere palesi simpatie e antipatie reciproche. Negli episodi di ieri (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), ad esempio, è emerso come tra Mary e Simone da una parte edall’altra non scorra buon sangue: per colpa di una crema pasticcera da mettere o meno all’interno di uno zuccotto di zuppa inglese.Immagini concesse da Sky-Italia èi giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demandL'articolola. E lei: “Ma” proviene da Il Fatto Quotidiano.