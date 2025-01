Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Quando Aldo Agroppi tornò sulla panchina della Fiorentina e poi decise di non allenare mai più

Dicembre 1992: ladi Batistuta, Effenberg e Laudrup è seconda in classifica. Ha appena battuto al Franchi la Juventus di Trapattoni per due a zero, con gol proprio del danese e poi saluta l’anno pareggiando col Parma, uno a uno, raggiungendo l’Inter a sette lunghezze da un Milan ormai ampiamente inarrivabile. Tre gennaio 1993: al Franchi arriva l’Atalanta di Lippi, rivelazione del campionato. I nerazzurri vincono grazie a un gol di Perrone. Una sconfitta che, un po’ a sorpresa, costa laa Radice, a sostituirlo arriva un pupillo di Mario Cecchi Gori,. Una scelta non scontata: non scontata perché laera in piena zona Europa, non scontata perchéviola c’era già stato, e se sul campo era andata bene col quarto posto conquistato, fuori era andata malissimo, con un rapporto difficilissimo con Antognoni, con Baggio e con gli ultras.