Movieplayer.it - Skeleton Crew, i migliori omaggi e riferimenti nell'episodio 6

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo tutti gli easter egg nel sestodella nuova serie di Star Wars in streaming su Disney+. Forse neanche a Disney e Lucasfilm si sono resi conto della potenziale miniera d'oro che si trovano per le mani con: la serie TV su cui nessuno avrebbe scommesso il futuro di Star Wars potrebbe essere l'unica ad aver messo d'accordo veramente tutti, grazie a un mix esplosivo di talenti, effetti speciali e, soprattutto, sentimenti. Il sestodella serie, per esempio, si concentra sul personaggio di KB, la piccola cyborg interpretata da Kyriana Kratter che finalmente si sbottona un po' sul suo passato, offrendo un'opportunità di crescita anche ai testardi Wim e Fern e uno spunto di .