Ripristinati i camminamenti esterni della scuola di via Quarto a Latina; ripristinata la sicurezza dei luoghi

Lavori completati per garantire laSi sono conclusi oggi i lavori di messa indeidi via, parte integrante dell’Istituto Frezzotti-Corradini. Gli interventi si erano resi necessari a causa del deterioramento delle strutture, che aveva portato alla chiusura dei percorsi coperti alla fine di ottobre scorso.Un impegno rispettatoIl vice sindaco Massimiliano Carnevale ha confermato il completamento degli interventi, dichiarando:“Come promesso, i lavori sono stati portati a termine in tempi rapidissimi. Da martedì, 7 gennaio, gli studenti potranno tornare asenza alcun disagio.”La conclusione delle opere è stata certificata oggi dal direttore dei lavori, con lo smontaggio delle impalcature e la comunicazione ufficiale al Dipartimento manutenzioni del Comune.